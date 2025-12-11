В октябре страны ЕС приютили более 74 тысяч украинских беженцев: Германия принимает больше всего

В октябре 2025 года страны ЕС издали 74 175 новых решений о предоставлении временной защиты украинским беженцам. Это второй по величине месячный показатель года, уступающий только сентябрьскому пику.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.

Аналитики считают, что этот высокий показатель новых регистраций напрямую связан с постановлением правительства Украины, принятым в конце августа 2025 года, предоставившим мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно право беспрепятственно покидать территорию страны.

Где больше всего украинских беженцев?

Распределение лиц, которым была предоставлена временная защита, остается неравномерной, с четкими лидерами по количеству принятых людей:

Германия (1 229 960 человек) — принимает больше всего, почти 28,6% от общего количества в ЕС;

Польша (965 005 человек) - на втором месте с 22,5%;

Чехия (393 005 человек) - третья, с долей 9,1%.

Если же смотреть на соотношение количества лиц, получивших временную защиту, на тысячу местных жителей, то лидерство занимает Чехия (36,0 на тысячу человек). Далее следуют Польша (26,4) и Эстония (25,5). В среднем по ЕС этот показатель составляет 9,5 на тысячу человек.

Количество украинских беженцев в странах ЕС / Евростат

Демографический состав

Статистика подтверждает, что подавляющее большинство (свыше 98,4%) лиц, получивших временную защиту в ЕС, являются гражданами Украины. Их демографический состав выглядит так:

взрослые женщины составляют наибольшую долю – 43,8%;

несовершеннолетние – почти треть (30,8%);

взрослые мужчины составляют не более четверти (25,5%) от общего количества.

По состоянию на 31 октября 2025 года, 4,3 миллиона украинцев имеют официальный статус временной защиты в Европейском Союзе. По сравнению с концом сентября общее количество беженцев фактически уменьшилось на 6 170 человек, что составляет небольшие 0,1%. Это может свидетельствовать о начале репатриации или переходе части людей на другие миграционные статусы.

Неучтенные показатели

В Евростате обращают внимание, что данные некоторых стран могут иметь особенности:

Франция - данные обычно не включают несовершеннолетних;

Испания, Кипр и Греция – показатели могут включать лиц, чей статус временной защиты уже не действителен;

Люксембург, Португалия и Исландия – данные за октябрь 2025 года на момент публикации были недоступны.

Напомним, 9 декабря Молдова присоединилась к решению Европейского Союза (ЕС) и продлила временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2027 года.