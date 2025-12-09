Молдова вслед за ЕС продлила временную защиту для украинских беженцев до 2027 года

Министерство внутренних дел (МВД) Молдовы приняло решение о продлении механизма временной защиты для граждан, вынужденных покинуть Украину из-за войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила NewsMaker.

Таким образом Молдова присоединилась к решению Европейского Союза (ЕС) и продлила временную защиту до 4 марта 2027 года.

МВД Молдовы заявило о готовности и дальше "обеспечивать безопасные и эффективные условия для беженцев из Украины".

В ведомстве также подтвердили, что продолжат сотрудничать с государственными учреждениями, местными властями и международными партнерами для реализации необходимых мер поддержки.

В Совете ЕС, чье решение поддержала Молдова, объяснили, что причины введения временной защиты остаются актуальными.

Там отметили, что ситуация в Украине нестабильна и связана с серьезными рисками. Гуманитарная обстановка остается тяжелой, и большинство беженцев пока не имеют возможности безопасно вернуться домой.

Евросоюз продлил временную защиту для украинцев

В июне 2025 года Совет министров ЕС по юстиции и внутренним делам продлил украинцам статус временной защиты.

Речь шла о продолжении действия временной защиты до 4 марта 2027 года, а также о поддержке добровольного возвращения и долгосрочной интеграции.

Как отметили в Еврокомиссии это продолжение, вероятно, станет последним, поскольку предлагается подготовиться к скоординированному переходу от временной защиты к другим правовым статусам.

Напомним, в сентябре 2025 года страны Европейского Союза издали 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты убегающим от войны гражданам Украины. Это на 49,0% больше, чем в августе 2025 года и наибольшее ежемесячное количество новых решений о предоставлении убежища украинцам за 2 года.