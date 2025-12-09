Молдова слідом за ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 2027 року

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Молдови ухвалило рішення про продовження механізму тимчасового захисту для громадян, які були змушені залишити Україну через війну.

Як пише Delo.ua, про це повідомила NewsMaker.

Таким чином, Молдова приєдналася до рішення Європейського Союзу (ЄС) і продовжила тимчасовий захист до 4 березня 2027 року.

МВС Молдови заявило про готовність і надалі "забезпечувати безпечні та ефективні умови для біженців з України".

У відомстві також підтвердили, що продовжать співпрацювати з державними установами, місцевою владою та міжнародними партнерами для реалізації необхідних заходів підтримки.

У Раді ЄС, чиє рішення підтримала Молдова, пояснили, що причини запровадження тимчасового захисту залишаються актуальними.

Там зазначили, що ситуація в Україні є нестабільною та пов'язана із серйозними ризиками. Гуманітарна обстановка залишається важкою, і більшість біженців наразі не мають можливості безпечно повернутися додому.

Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців

У червні 2025 року Рада міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ подовжила українцям статус тимчасового захисту.

Йшлося про продовження дії тимчасового захисту до 4 березня 2027 року, а також підтримку добровільного повернення та довгострокової інтеграції.

Як зазначили в Єврокомісії, це продовження, ймовірно, стане останнім, оскільки пропонується підготуватися до скоординованого переходу від тимчасового захисту до інших правових статусів.

Нагадаємо, у вересні 2025 року країни Європейського Союзу видали 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України, які тікають від війни. Це на 49,0% більше, ніж у серпні 2025 року та найбільша щомісячна кількість нових рішень про надання прихистку українцям за 2 роки.