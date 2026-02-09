Запланована подія 2

57% украинских беженцев в Европе трудоустроены, но почти 60% работают ниже квалификации — УВКБ ООН

57% украинских беженцев в Европе трудоустроены

Средний уровень трудоустройства украинских беженцев в возрасте 20–64 лет в странах Европы на середину 2025 года составлял 57%, включая самозанятость и неформальную работу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Это на 22 процентных пункта ниже аналогичного показателя среди граждан страны пребывания, говорится в исследовании Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Высокий уровень трудоустройства украинских беженцев наблюдался в странах, граничащих с Украиной: Венгрии (71%) и Польше (68%). Среди других стран Европы лидерами стали Эстония (72%), Великобритания (69%), Болгария (67%), Чехия (66%) и Нидерланды (64%). Самые низкие показатели отмечены в Швейцарии (29%), Норвегии (37%), Германии и Дании (по 39%), Финляндии (40%) и Швеции (43%).

Фото 2 — 57% украинских беженцев в Европе трудоустроены, но почти 60% работают ниже квалификации — УВКБ ООН

В то же время почти 60% работающих беженцев сообщают, что занимают должности ниже своей квалификации. Среди имеющих высшее образование более трети работают на низкоквалифицированных должностях, по сравнению с 7% среди граждан страны пребывания.

Это объясняет около 40% медианной разницы в зарплате между беженцами и местными жителями.

Сильными факторами, влияющими на трудоустройство, являются знание местного языка (разница в 13 процентных пунктов), возраст (взрослые 50-64 лет имеют на 10 п.п. меньшую вероятность трудоустройства), пол (мужчины на 7 п.п. чаще трудоустроены) и профессионально-техническое образование.

Проживание с маленькими детьми снижает шансы на работу на 11 п.п., тогда как проживание в одиночестве или с пожилыми людьми увеличивает вероятность трудоустройства на 6–8 п.п.

Время пребывания в стране также важно: вероятность трудоустройства растет на 10 п.п. для находящихся 1–2 года на 14 п.п. для 2-3 лет и на 20 п.п. для беженцев, проживающих более трех лет.

УВКБ ООН подчеркивает, что сокращение разрыва в занятости и производительности труда может увеличить годовой рост ВВП до 0,7 п.п. в странах с большим количеством украинских беженцев и значительным разрывом в производительности.

По состоянию на 30 ноября 2025 года общее количество граждан, бежавших из Украины и получивших статус временной защиты в ЕС, составило 4,33 миллиона человек. По сравнению с октябрем эта цифра выросла на 30 615 человек, что свидетельствует о стабильной, хотя и медленной тенденции к увеличению.

Автор:
Татьяна Гойденко