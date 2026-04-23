В правительстве рассчитывают на возвращение в Украину около 2 млн человек после войны: как готовятся

После завершения активных боевых действий в Украину планируют вернуться около двух миллионов человек.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время дискуссионной панели в рамках проекта "Новая страна", сообщает "Правительственный портал".

Он считает, что когда речь идет о возвращении украинцев, вынужденных покинуть страну из-за войны, ключевой акцент должен делаться не на индивидуальной помощи, а на поддержке общин.

«По завершении активных боевых действий в Украину планируют вернуться около 2 млн человек. Наши общины должны быть способны принять такое количество новых жителей, нуждающихся в доступе к соответствующим социальным услугам и инфраструктуре. Именно поэтому важно сосредоточиться не на индивидуальной помощи возвращающимся, а на поддержке общин. Это подход, от которого выиграют все украинцы», – подчеркнул Улютин.

Министр убежден, что решение о возвращении украинцы будут приниматься, сравнивая условия жизни за границей с возможностями, которые они получат в Украине. Поэтому речь идет не об одном факторе, а о совокупности условий – от безопасности до доступа к работе, образованию, медицине и жилью.

Поддержка украинцев за границей

Улютин отметил, что в этом контексте важно развитие Центров единства за рубежом, в которых можно будет получить консультации относительно возможностей как в странах пребывания, так и в Украине. Он напомнил, что на днях в Берлине открылся первый в Европе Центр единства, к работе которого уже присоединились международные и украинские партнеры, предоставляющие широкий спектр услуг.

консультации по вопросам пенсий, жилищных субсидий, льгот и социальной помощи,

консультирование для возвращающихся в Украину,

практическая помощь по пребыванию в Германии,

предконсульская подготовка по сотрудничеству с украинским консульством.

Улютин сообщил, что в ближайшее время Украина совместно с правительствами стран-партнеров планирует открыть Центры единства в Чехии и Швеции.

Вернутся 30% беженцев

Отметим, что на 28 февраля 2026 года в странах Европейского Союза, Норвегии и Швейцарии проживает примерно 4,4 млн украинцев. Еще около 700 тыс. находятся в других странах. Больше украинцев в Германии – около 1 млн, чуть меньше – в Польше, а в Чехии украинская диаспора составляет 3% всего населения страны.

Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук Элла Либанова считает, что чем дольше идет война, тем меньше украинцев вернутся на Родину после ее завершения.

По ее словам, в настоящее время 70% женщин за границей трудоустроены, что указывает на то, что они не планируют возвращаться в Украину.

Либанова предполагает, что после прекращения действия военного положения в Украину вернется только треть беженцев. Она также отметила, что после войны может начаться новая волна миграции. Речь идет о мужчинах, которые, вероятно, уедут за границу, чтобы воссоединиться со своими семьями.