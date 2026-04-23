В уряді розраховують на повернення в Україну близько 2 млн людей після війни: як готуються

Після завершення активних бойових дій в Україну планують повернутися близько двох мільйонів людей.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час дискусійної панелі в межах проєкту "Нова країна", повідомляє "Урядовий портал".

Він вважає, що коли йдеться про повернення українців, які були змушені залишити країну через війну, ключовий акцент має робитися не на індивідуальній допомозі, а на підтримці громад.

«Після завершення активних бойових дій в Україну планують повернутися близько 2 млн людей. Наші громади мають бути спроможні прийняти таку кількість нових мешканців, які потребуватимуть доступ до відповідних соціальних послуг та інфраструктури. Саме тому важливо зосередитися не на індивідуальній допомозі тим, хто повертається, а на підтримці громад. Це підхід, від якого виграють усі українці», – підкреслив Улютін.

Міністр переконаний, що рішення про повернення українці ухвалюватимуть, порівнюючи умови життя за кордоном із можливостями, які вони отримають в Україні. Тому йдеться не про один фактор, а про сукупність умов – від безпеки до доступу до роботи, освіти, медицини та житла.

Підтримка українців за кордоном

Улютін зазначив, що у цьому контексті важливим є розвиток Центрів єдності за кордоном, у яких можна буде отримати консультації щодо можливостей як у країнах перебування, так і в Україні. Він нагадав, що днями в Берліні відкрився перший в Європі Центр єдності, до роботи якого вже долучилися міжнародні та українські партнери, що надають широкий спектр послуг:

консультації з питань пенсій, житлових субсидій, пільг та соціальної допомоги,

консультування для тих, хто повертається в Україну,

практична допомогу з перебування в Німеччині,

передконсульська підготовка у співпраці з українським консульством.

Улютін повідомив, що вже найближчим часом Україна спільно з урядами країн-партнерів планує відкрити Центри єдності у Чехії та Швеції.

Повернеться 30% біженців

Зауважимо, що станом на 28 лютого 2026 року в країнах Європейського Союзу, Норвегії та Швейцарії проживає приблизно 4,4 млн українців. Ще близько 700 тис. перебувають в інших країнах. Найбільше українців у Німеччині – близько 1 млн, трохи менше – у Польщі, а у Чехії українська діаспора становить 3% від усього населення країни.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук Елла Лібанова вважає, що чим довше триває війна, тим менше українців повернуться на Батьківщину після її завершення.

За її словами, наразі 70% жінок за кордоном працевлаштовані, що вказує на те, що вони не планують повертатися до України.

Лібанова припускає, що після припинення дії воєнного стану до України повернеться лише третина біженців. Вона також зауважила, що після завершення війни може розпочатися нова хвиля міграції. Йдеться про чоловіків, які, ймовірно, виїдуть за кордон, щоб возз’єднатися зі своїми родинами.