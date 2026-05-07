Україна хоче отримати дані про українців, які перебувають в ЄС, для підготовки їх повернення

Україна хоче отримати дані про своїх громадян, які перебувають під тимчасовим захистом у Європейському Союзі, щоб підготувати для них умови, якщо вони самі захочуть повернутися до країни. Насамперед, йдеться про вразливі категорії населення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Зазначається, що це питання обговорювалося на зустрічі міністра Дениса Улютіна з єврокомісаром із внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером.

Київ хоче отримати інформацію про українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, у тому числі про найуразливіші категорії. У міністерстві пояснюють це необхідністю планувати політику повернення та готувати українські громади до прийому людей.

Також сторони обговорювали можливе завершення режиму тимчасового захисту після березня 2027 року. Улютін заявив, що Україна зацікавлена ​​у поверненні громадян, проте воно має бути "добровільним та усвідомленим", а українці до цього моменту повинні мати "чіткі та законні можливості" для перебування в ЄС.

Раніше Улютін припускав, що після завершення активних бойових дій в Україну повернуться близько двох мільйонів українців

Міністр переконаний, що рішення про повернення українці ухвалюватимуть, порівнюючи умови життя за кордоном із можливостями, які вони отримають в Україні. Тому йдеться не про один фактор, а про сукупність умов – від безпеки до доступу до роботи, освіти, медицини та житла.

Повернеться 30% біженців

Зауважимо, що станом на 28 лютого 2026 року в країнах Європейського Союзу, Норвегії та Швейцарії проживає приблизно 4,4 млн українців. Ще близько 700 тис. перебувають в інших країнах. Найбільше українців у Німеччині – близько 1 млн, трохи менше – у Польщі, а у Чехії українська діаспора становить 3% від усього населення країни.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук Елла Лібанова вважає, що чим довше триває війна, тим менше українців повернуться на Батьківщину після її завершення.

За її словами, наразі 70% жінок за кордоном працевлаштовані, що вказує на те, що вони не планують повертатися до України.

Лібанова припускає, що після припинення дії воєнного стану до України повернеться лише третина біженців. Вона також зауважила, що після завершення війни може розпочатися нова хвиля міграції. Йдеться про чоловіків, які, ймовірно, виїдуть за кордон, щоб возз’єднатися зі своїми родинами.