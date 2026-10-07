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Внаслідок атаки Росії пошкоджена будівля податкової у Полтавській області (ФОТО)

Внаслідок атаки Росії пошкоджена будівля податкової
Внаслідок атаки Росії пошкоджена будівля податкової / ДПС

7 жовтня внаслідок масованого російського обстрілу пошкоджена будівля Кременчуцької ДПІ Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області. 

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДПС

Зазначається, що у приміщенні вибито вікна, понівечено стелю, окремі кабінети та прилеглу до споруди територію.

Фото 2 — Внаслідок атаки Росії пошкоджена будівля податкової у Полтавській області (ФОТО)
Фото 3 — Внаслідок атаки Росії пошкоджена будівля податкової у Полтавській області (ФОТО)
Фото 4 — Внаслідок атаки Росії пошкоджена будівля податкової у Полтавській області (ФОТО)
Фото 5 — Внаслідок атаки Росії пошкоджена будівля податкової у Полтавській області (ФОТО)

За даними відомства, серед працівників та відвідувачів постраждалих немає.

Наразі відповідні служби проводять обстеження будівлі, визначають масштаби пошкоджень.

У ДПС зауважили, що попри пошкодження Центр обслуговування платників продовжує працювати та надавати послуги платникам податків.

Нагадаємо, 6 жовтня внаслідок чергового ворожого повітряного удару по Кривому Рогу зазнала пошкоджень адміністративна будівля, де функціонує Криворізьке управління податкового адміністрування підприємств. 

Автор:
Світлана Манько

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