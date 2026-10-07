Внаслідок атаки Росії пошкоджена будівля податкової у Полтавській області (ФОТО)

7 жовтня внаслідок масованого російського обстрілу пошкоджена будівля Кременчуцької ДПІ Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДПС

Зазначається, що у приміщенні вибито вікна, понівечено стелю, окремі кабінети та прилеглу до споруди територію.

За даними відомства, серед працівників та відвідувачів постраждалих немає.

Наразі відповідні служби проводять обстеження будівлі, визначають масштаби пошкоджень.

У ДПС зауважили, що попри пошкодження Центр обслуговування платників продовжує працювати та надавати послуги платникам податків.

Нагадаємо, 6 жовтня внаслідок чергового ворожого повітряного удару по Кривому Рогу зазнала пошкоджень адміністративна будівля, де функціонує Криворізьке управління податкового адміністрування підприємств.