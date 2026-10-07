UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,95

--0,11

EUR

50,64

+0,16

Наличный курс:

USD

45,00

44,88

EUR

51,00

50,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

В результате атаки России повреждено здание налоговой в Полтавской области (ФОТО)

В результате атаки России повреждено здание налоговой
В результате атаки России повреждено здание налоговой / ГНС

7 октября в результате массированного российского обстрела повреждено здание Кременчугской ГНИ Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области.

Как пишет Dilo, об этом сообщила прессслужба ГНС

Отмечается, что в помещении выбиты окна, изуродованы потолок, отдельные кабинеты и прилегающая к сооружению территория.

Фото 2 — В результате атаки России повреждено здание налоговой в Полтавской области (ФОТО)
Фото 3 — В результате атаки России повреждено здание налоговой в Полтавской области (ФОТО)
Фото 4 — В результате атаки России повреждено здание налоговой в Полтавской области (ФОТО)
Фото 5 — В результате атаки России повреждено здание налоговой в Полтавской области (ФОТО)

По данным ведомства, среди работников и посетителей пострадавших нет.

Соответствующие службы проводят обследование здания, определяют масштабы повреждений.

В ГНС отметили, что, несмотря на повреждения, Центр обслуживания плательщиков продолжает работать и предоставлять услуги налогоплательщикам.

Напомним, 6 октября в результате очередного вражеского воздушного удара по Кривому Рогу получило повреждения административное здание, где функционирует Криворожское управление налогового администрирования предприятий.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности