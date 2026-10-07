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В результате атаки России повреждено здание налоговой в Полтавской области (ФОТО)
7 октября в результате массированного российского обстрела повреждено здание Кременчугской ГНИ Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области.
Как пишет Dilo, об этом сообщила прессслужба ГНС
Отмечается, что в помещении выбиты окна, изуродованы потолок, отдельные кабинеты и прилегающая к сооружению территория.
По данным ведомства, среди работников и посетителей пострадавших нет.
Соответствующие службы проводят обследование здания, определяют масштабы повреждений.
В ГНС отметили, что, несмотря на повреждения, Центр обслуживания плательщиков продолжает работать и предоставлять услуги налогоплательщикам.
Напомним, 6 октября в результате очередного вражеского воздушного удара по Кривому Рогу получило повреждения административное здание, где функционирует Криворожское управление налогового администрирования предприятий.