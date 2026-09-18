Київ готовий до зими на 80%: на підготовку вже спрямували 12 млрд грн

Рівень підготовки Києва до опалювального сезону 2026-2027 років становить 80%. На заходи з підвищення стійкості міста вже сформували консолідований бюджет у 12 млрд грн, з яких 8,5 млрд грн - залучене фінансування.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Підготовка до опалювального сезону

На стійкість міста залучили 8,5 млрд грн

Загальний бюджет заходів передбачає кошти міського бюджету, ресурси комунальних підприємств, кредити українських банків та міжнародне фінансування.

Із 12 млрд грн близько 8,5 млрд грн становлять залучені кошти. Зокрема, 2,5 млрд грн Київ отримав у вигляді позики від Європейського банку реконструкції та розвитку, ще 2,5 млрд грн - від Ощадбанку, а 3,5 млрд грн - від Укргазбанку та Ексімбанку.

Роботи за залученим фінансуванням уже виконані, однак місто продовжує реалізацію заходів зі зміцнення стійкості.

На резервування систем водопостачання спрямували 2 млрд грн

Одним із напрямів підготовки є повне резервування систем життєзабезпечення, водопостачання та водовідведення. На ці заходи з міського бюджету передбачили близько 2 млрд грн.

Перший етап робіт уже завершили. Частину об'єктів місто захищає власними силами, а до окремих робіт можуть залучити Агентство відновлення.

Окрім цього, комунальні служби продовжують ремонтувати мережі та обладнання, а також готувати житлові будинки до опалювального сезону.

Окремий напрям - відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок обстрілів минулого року. За планом, ці роботи мають завершити до початку опалювального сезону.

Альтернативні об'єкти для Дарницької ТЕЦ готові на 50–60%

Власники Дарницької ТЕЦ уже відремонтували основне обладнання та отримали додаткове обладнання від Швейцарії. За словами Пантелеєва, держава також допомагає із захистом об'єкта.

Водночас створення альтернативної системи для зони обслуговування ТЕЦ до початку опалювального сезону завершити не встигнуть.

Йдеться про п'ять альтернативних об'єктів, які зараз будують. Їхня готовність оцінюється на рівні 50–60%. Частину проєктів планують завершити до кінця року.

Київ має понад 5 тисяч тонн резервного пального

Для роботи генераторного господарства столиця накопичила понад 5 тис. тонн пального. Цей резерв призначений для забезпечення роботи систем життєзабезпечення у разі нештатних ситуацій.

У КМДА зазначають, що підготовка до зими охоплює не лише технічні роботи, а й організаційні та нормативні заходи. Місто продовжує роботу над підвищенням стійкості інфраструктури напередодні опалювального сезону.

У серпні Київ уже повідомляв, що формує резерв на зиму. Тоді місто також переглянуло логістику постачання продуктів, питної води та товарів першої необхідності. За січень-липень постраждалим і соціальним закладам передали близько 100 тонн продовольства та 500 тис. товарів першої необхідності.