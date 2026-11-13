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У Києві на два дні обмежать рух в Подільському районі: де триватиме ремонт

ремонт доріг
Дорожні роботи в Подільському районі / Depositphotos

У Подільському районі Києва 14 та 15 листопада частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Вишгородською. Причина - ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці між вулицями Білицькою та Мостицькою.

Як пише Dilo,про це інформує пресслужба КМДА.

Де саме обмежать рух у Києві

Ремонтні роботи охоплять ділянку вулиці Вишгородської від вулиці Білицької до вулиці Мостицької. Обмеження діятимуть в обох напрямках.

Фахівці Подільського шляхово-експлуатаційного управління проводитимуть роботи поетапно. Їх виконання залежатиме від погодних умов.

У "Київавтодорі" перепросили водіїв за тимчасові незручності та закликали враховувати дорожні обмеження під час планування маршрутів.

Фото 2 — У Києві на два дні обмежать рух в Подільському районі: де триватиме ремонт

Нагадаємо, у Києві 13 та 14 листопада частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Січових Стрільців у Шевченківському районі. 

Автор:
Ольга Опенько

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