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У Києві на два дні обмежать рух в Подільському районі: де триватиме ремонт
У Подільському районі Києва 14 та 15 листопада частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Вишгородською. Причина - ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці між вулицями Білицькою та Мостицькою.
Як пише Dilo,про це інформує пресслужба КМДА.
Де саме обмежать рух у Києві
Ремонтні роботи охоплять ділянку вулиці Вишгородської від вулиці Білицької до вулиці Мостицької. Обмеження діятимуть в обох напрямках.
Фахівці Подільського шляхово-експлуатаційного управління проводитимуть роботи поетапно. Їх виконання залежатиме від погодних умов.
У "Київавтодорі" перепросили водіїв за тимчасові незручності та закликали враховувати дорожні обмеження під час планування маршрутів.
Нагадаємо, у Києві 13 та 14 листопада частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Січових Стрільців у Шевченківському районі.