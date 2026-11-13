Корецкий рассказал, когда подешевеет бензин

Цены на бензин на украинских АЗС продолжат снижаться после поступления новых партий горючего, закупленных по более низким ценам. В то же время автогаз дорожает из-за дефицита и проблем с логистикой.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого во время "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде, которое приводит "Интерфакс-Украина".

По его словам, после поступления в Украину новых запасов по более низким закупочным ценам розничная стоимость бензина также должна уменьшиться.

Корецкий добавил, что правительство, Министерство энергетики и Антимонопольный комитет следят за ситуацией на рынке горючего.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн прогнозирует, что в ближайшие 2-3 недели цены на бензин могут снизиться до 80 грн/л и ниже.

По его словам, текущие таможенные цены составляют около 65-66 грн/л.

Бензин уже начал дешеветь

По состоянию на 12 ноября в ряде сетей АЗС бензин подешевел на 2-3 грн/л по сравнению с концом октября.

Дизельное горючее в основном осталось на уровне конца октября или подешевело примерно на 1 грн/л.

В то же время, автогаз движется в противоположном направлении: его цена выросла примерно на 6-8 грн/л.

В консалтинговой группе А-95 связывают это с мировым дефицитом сжиженного газа и логистическими сбоями.

Во второй половине ноября в отдельных сетях стоимость автогаза может возрасти до 66 грн/л.

Напомним, 12 ноября средняя цена бензина А-95 в Украине составила 88,26 грн/л, дизельного горючего - 103,59 грн/л, а автогаза - 61,69 грн/л. Детальнее о ценах на горючее на АЗС.