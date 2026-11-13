Корецький розповів, коли подешевшає бензин

Ціни на бензин на українських АЗС продовжать знижуватися після надходження нових партій пального, закуплених за нижчими цінами. Водночас автогаз дорожчає через дефіцит і проблеми з логістикою.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького під час "Години запитань" до уряду у Верховній Раді, яку наводить "Інтерфакс-Україна".

За його словами, після надходження в Україну нових запасів за нижчими закупівельними цінами роздрібна вартість бензину також має зменшитися.

Корецький додав, що уряд, Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет стежать за ситуацією на ринку пального.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прогнозує, що протягом найближчих 2-3 тижнів ціни на бензин можуть знизитися до 80 грн/л і нижче.

За його словами, поточні митні ціни становлять близько 65-66 грн/л.

Бензин уже почав дешевшати

Станом на 12 листопада в низці мереж АЗС бензин подешевшав на 2-3 грн/л порівняно з кінцем жовтня.

Дизельне пальне переважно залишилося на рівні кінця жовтня або подешевшало приблизно на 1 грн/л.

Водночас автогаз рухається у протилежному напрямку: його ціна зросла приблизно на 6-8 грн/л.

У консалтинговій групі "А-95" пов’язують це зі світовим дефіцитом скрапленого газу та логістичними збоями.

У другій половині листопада в окремих мережах вартість автогазу може зрости до 66 грн/л.

Нагадаємо, 12 листопада середня ціна бензину А-95 в Україні становила 88,26 грн/л, дизельного пального — 103,59 грн/л, а автогазу — 61,69 грн/л. Детальніше про ціни на пальне на АЗС.