RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,38

+0,06

EUR

50,34

--0,14

Готівковий курс:

USD

46,23

46,04

EUR

51,42

51,10

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Корецький розповів, коли подешевшає бензин

Сергій Корецький, прапори України та ЄС
Корецький розповів, коли подешевшає бензин / Кабинет Министров

Ціни на бензин на українських АЗС продовжать знижуватися після надходження нових партій пального, закуплених за нижчими цінами. Водночас автогаз дорожчає через дефіцит і проблеми з логістикою.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького під час "Години запитань" до уряду у Верховній Раді, яку наводить "Інтерфакс-Україна".

За його словами, після надходження в Україну нових запасів за нижчими закупівельними цінами роздрібна вартість бензину також має зменшитися.

Корецький додав, що уряд, Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет стежать за ситуацією на ринку пального.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прогнозує, що протягом найближчих 2-3 тижнів ціни на бензин можуть знизитися до 80 грн/л і нижче.

За його словами, поточні митні ціни становлять близько 65-66 грн/л.

Бензин уже почав дешевшати

Станом на 12 листопада в низці мереж АЗС бензин подешевшав на 2-3 грн/л порівняно з кінцем жовтня.

Дизельне пальне переважно залишилося на рівні кінця жовтня або подешевшало приблизно на 1 грн/л.

Водночас автогаз рухається у протилежному напрямку: його ціна зросла приблизно на 6-8 грн/л.

У консалтинговій групі "А-95" пов’язують це зі світовим дефіцитом скрапленого газу та логістичними збоями.

У другій половині листопада в окремих мережах вартість автогазу може зрости до 66 грн/л.

Нагадаємо, 12 листопада середня ціна бензину А-95 в Україні становила 88,26 грн/л, дизельного пального — 103,59 грн/л, а автогазу — 61,69 грн/л. Детальніше про ціни на пальне на АЗС.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності