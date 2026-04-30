Родинам зниклих безвісти військових спростили доступ до пільг: що змінилося

Нові правила для сімей захисників

В Україні спростили процедуру отримання посвідчень для родин зниклих безвісти військових, які дають право на соціальні пільги.

Відтепер судове рішення про оголошення особи померлою або встановлення факту загибелі визнається достатньою підставою для видачі такого посвідчення. У зв’язку з цим надавати постанову військово-лікарської комісії більше не потрібно, якщо факт загибелі вже підтверджений судом.

Водночас заявники мають подати інші необхідні документи, зокрема витяг з наказу та підтвердження обставин смерті.

Відповідні зміни були підтримані Кабінет Міністрів України за ініціативи Міністерство оборони України. Мета нововведень — спростити доступ родин військових до пільг і зменшити бюрократичні процедури.

