Родинам зниклих безвісти військових спростили доступ до пільг: що змінилося

гроші
Посвідчення для пільг видаватимуть без ВЛК / Shutterstock

В Україні спростили процедуру отримання посвідчень для родин зниклих безвісти військових: судове рішення про загибель тепер є достатньою підставою без вимоги постанови ВЛК.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Нові правила для сімей захисників

В Україні спростили процедуру отримання посвідчень для родин зниклих безвісти військових, які дають право на соціальні пільги.

Відтепер судове рішення про оголошення особи померлою або встановлення факту загибелі визнається достатньою підставою для видачі такого посвідчення. У зв’язку з цим надавати постанову військово-лікарської комісії більше не потрібно, якщо факт загибелі вже підтверджений судом.

Водночас заявники мають подати інші необхідні документи, зокрема витяг з наказу та підтвердження обставин смерті.

Відповідні зміни були підтримані Кабінет Міністрів України за ініціативи Міністерство оборони України. Мета нововведень — спростити доступ родин військових до пільг і зменшити бюрократичні процедури.

Нагадаємо, держава надає захисникам та захисницям України можливість здобути нову професію у сфері інформаційних технологій. Ветерани та військові можуть можуть отримати ваучер на навчання вартістю до 30 280 грн. 

Автор:
Ольга Опенько