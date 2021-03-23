Facebook запустил в Украине платформу по цифровому образованию

Facebook запустила украинскую версию Get Digital — программы по цифровому образованию для родителей, учителей и подростков.

Как отмечается в сообщении компании, уроки и ресурсы базируются на материалах, предоставленных Гарвардским университетом и Калифорнийским университетом в Беркли. В Украине запуск программы осуществляется в сотрудничестве с общественной организацией "Ла Страда-Украина", одним из направлений работы которой является поддержка цифровой грамотности молодежи.

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Целью запуска платформы называется предоставление школам и семьям в Украине инструментов, необходимых для создания безопасных, здоровых и благоприятных цифровых сообществ и предназначенных для использования как в классе, так и дома.

"Кроме того, эти ресурсы становятся все более актуальными, поскольку все больше людей переходят на дистанционное обучение в связи с Covid-19, а молодые люди dct проводят больше времени в электронных устройствах", — отмечается в сообщении.

Платформа запускается в рамках Недели цифровой грамотности — общегосударственной инициативы, организованной Министерством цифровой трансформации, которая направлена ​​на популяризацию навыков работы с компьютером.

Кампания фокусируется на четырех главных темах: базовые цифровые навыки и медиаграмотность: кодирование, STE(A)M и искусственный интеллект; продвинутые цифровые навыки и трудоустройство, а также цифровое культурное наследие.

Информация в курсах разделена на пять основных блоков — "Основы цифровой грамотности", "Благополучие", "Общение в интернете", "Социальное влияние в цифровой среде" и "Цифровые возможности" — и разработана, чтобы помочь сформировать основные компетенции и навыки, необходимые молодым людям для безопасного пользования ресурсами цифрового мира.

Отмечается, что в каждой из указанных сфер педагоги могут найти готовые к использованию планы занятий для отработки выбранных вопросов со своими учениками. Для родителей есть материалы, которые помогут начать разговор со своими детьми о цифровой безопасности с необходимыми терминами для обсуждения, а подростки могут найти интересные упражнения, которые помогут лучше ориентироваться в интернете и создавать онлайн-сообщества.

Уроки для преподавателей разработаны командой Youth and Media из Центра интернета и общества имени Беркмана Кляйна Гарвардского университета, которая сделала их доступными по всему миру благодаря лицензии Creative Commons; научно-исследовательским центром The Greater Good при Калифорнийском университете в Беркли и Teaching Tolerance.

Среди других контент-партнеров — Йельский центр по изучению эмоционального интеллекта, Net Family News, образовательный фонд Micro: bit и организация Beyond Differences.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки заявили, что поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского о введении уроков медиаграмотности в школах и работают над тем, чтобы курсы по медиаграмотности вошли в базовые образовательные программы.