IT и Телеком 20 минут назад

Нацдепозитарий получил грант для усиления кибербезопасности

В рамках реализации проекта планируется получение устройств и программных средств, реализующих надежную защиту от кибератак

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальный депозитарий Украины (НДУ) получил грант для повышения уровня кибербезопасности общедоступных ресурсов НДУ business-critical уровня.

Как сообщает пресс-служба Нацдепозитария, это стало возможным благодаря сотрудничеству НДУ (Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при СНБО Совет национальной безопасности и обороны. — Delo.ua) и Фондом гражданских исследований и развития Соединенных Штатов Америки (CRDF Global) (при поддержке Государственного департамента США).

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В рамках реализации проекта планируется получение устройств и программных средств, реализующих надежную защиту от кибератак.

"Внедрение современных систем и модернизация средств защиты кибербезопасности инфраструктуры системы депозитарного учета вместе с соответствующей подготовкой персонала в сфере кибербезопасности является чрезвычайно важным для рынка и его участников и позволит обеспечить максимально высокий и эффективный уровень защиты информации в депозитарной системе Украины", — заявил председатель правления НДУ Миндаугас Бакас.

Читайте также:
Национальный депозитарий получил высокую оценку международных аудиторов

Ранее сообщалось, что 8 мая 2020 года вступил в силу новый Регламент осуществления депозитарной деятельности НДУ.

В августе 2019 года впервые за время существования фондового рынка Украины его профессиональные участники получили возможность разрабатывать и интегрировать с депозитарием Нацбанка собственные автоматизированные системы для осуществления онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа.

Напомним, 5 мая 2021 года наблюдательный совет Национального депозитария Украины в ходе рейтингового голосования выбрал Алексея Юдина победителем конкурсного отбора кандидатов на должность председателя Правления ПАО НДУ.

Наблюдательный совет принял решение о проведении конкурсного отбора из-за окончания пятилетнего срока полномочий действующего главы правления Миндаугаса Бакаса, который занимает эту должность с 1 июня 2016 года.

Источник фото: Depositphotos.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кибератака на трубопровод в США: хакерам заплатили $5 млн выкупа и возобновили работу
Кибератака на трубопровод в США: хакерам заплатили $5 млн выкупа и возобновили работу
В Украине открыли "Киберцентр UA30": что это и зачем он создан (ФОТО)
В Украине открыли "Киберцентр UA30": что это и зачем он создан (ФОТО)
Кибератака на Glovo: хакеры продают в даркнете данные клиентов и курьеров службы
Кибератака на Glovo: хакеры продают в даркнете данные клиентов и курьеров службы
Загрузка...
Новое видео
Как удерживать и вести к успеху мультинациональную команду? Опыт холдинга TECHIIA — Виктория Дзыба

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине подскочили цены на сахар

  3. На смену советским УАЗам: для ВСУ создадут автомобиль повышенной проходимости (ФОТО)

  4. Нема попиту. Чому аналітики очікують падіння курсу гривні в останній тиждень весни

  5. В Минске принудительно посадили самолет Ryanair и задержали основателя NEXTA Протасевича

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...