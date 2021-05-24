Нацдепозитарий получил грант для усиления кибербезопасности

Национальный депозитарий Украины (НДУ) получил грант для повышения уровня кибербезопасности общедоступных ресурсов НДУ business-critical уровня.

Как сообщает пресс-служба Нацдепозитария, это стало возможным благодаря сотрудничеству НДУ (Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при СНБО Совет национальной безопасности и обороны. — Delo.ua) и Фондом гражданских исследований и развития Соединенных Штатов Америки (CRDF Global) (при поддержке Государственного департамента США).

В рамках реализации проекта планируется получение устройств и программных средств, реализующих надежную защиту от кибератак.

"Внедрение современных систем и модернизация средств защиты кибербезопасности инфраструктуры системы депозитарного учета вместе с соответствующей подготовкой персонала в сфере кибербезопасности является чрезвычайно важным для рынка и его участников и позволит обеспечить максимально высокий и эффективный уровень защиты информации в депозитарной системе Украины", — заявил председатель правления НДУ Миндаугас Бакас.

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Ранее сообщалось, что 8 мая 2020 года вступил в силу новый Регламент осуществления депозитарной деятельности НДУ.

В августе 2019 года впервые за время существования фондового рынка Украины его профессиональные участники получили возможность разрабатывать и интегрировать с депозитарием Нацбанка собственные автоматизированные системы для осуществления онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа.

Напомним, 5 мая 2021 года наблюдательный совет Национального депозитария Украины в ходе рейтингового голосования выбрал Алексея Юдина победителем конкурсного отбора кандидатов на должность председателя Правления ПАО НДУ.

Наблюдательный совет принял решение о проведении конкурсного отбора из-за окончания пятилетнего срока полномочий действующего главы правления Миндаугаса Бакаса, который занимает эту должность с 1 июня 2016 года.

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