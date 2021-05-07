Политика и экономика 1 час назад

В Нацдепозитарии избрали главу правления

Назначение главы правления НДУ относится к компетенции Общего собрания акционеров

Фото: Facebook/Нацдепозитарий Фото: Facebook/Нацдепозитарий
Фото: Facebook/Нацдепозитарий

5 мая 2021 года наблюдательный совет Национального депозитария Украины (НДУ) в ходе рейтингового голосования выбрал Алексея Юдина победителем конкурсного отбора кандидатов на должность председателя Правления ПАО НДУ.

Как сообщает пресс-служба Нацдепозитария, согласно уставу организации, назначение главы правления НДУ относится к компетенции Общего собрания акционеров.

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"Кандидатура Юдина Алексея Витальевича будет вынесена на рассмотрение внеочередного собрания акционеров, которое состоится в ближайшее время", — говорится в сообщении.

В НДУ напомнили, что наблюдательный совет принял решение о проведении конкурсного отбора из-за окончания пятилетнего срока полномочий действующего на тот момент.

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Напомним, в конце апреля акционеры уволили Александра Данилюка, который ранее занимал пост министра финансов Украины, с должности главы наблюдательного совета Национального депозитария за час до проведения интервью с кандидатами на должность главы НДУ.

Сам экс-министр финансов был избран главой набсовета Нацдепозитария 24 сентября 2020 года.

Ранее сообщалось, что 8 мая 2020 года вступил в силу новый Регламент осуществления депозитарной деятельности НДУ.

В августе 2019 года впервые за время существования фондового рынка Украины его профессиональные участники получили возможность разрабатывать и интегрировать с депозитарием Нацбанка собственные автоматизированные системы для осуществления онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа.

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