"Вот такие шулеры": Экс-главу Минфина Данилюка уволили с должности главы Нацдепозитария

Акционеры уволили Александра Данилюка с должности главы наблюдательного совета Национального депозитария за час до проведения интервью с кандидатами на должность главы НДУ.

Как сообщил он сам в видеообращении в Facebook вечером 28 апреля, произошло это в нарушение ранее достигнутых договоренностей. Данилюк пояснил, что сейчас проходит конкурс на нового руководителя Нацдепозитария.

"У нас была договоренность с Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, которые являются акционерами Нацдепозитария, что я, как глава набсовета, завершу непредвзятый отбор руководителя Нацдепозитария. Так вот, в нарушение этой договоренности сегодня за час до проведения интервью с кандидатами на эту должность меня с должности устранили. Вот такие шулеры работают сейчас в государстве. Новые стандарты", — добавил он.

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По словам экс-министра, он уже ничего не может с этим сделать, а проводить интервью с кандидатами уже фактически не имеет смысла.

"Все было затеяно, чтобы назначить удобного для Администрации президента человека на должность руководителя НДУ... Как я говорил ранее, есть риск, что это будет сделано увольнением набсовета. Вот это сейчас и произошло. Видите, как просто предугадывать действия этой власти", — прокомментировал он.

Данилюк также прогнозирует, что это не последнее подобное решение. Однако он заверил, что и не пребывая на такой должности, будет следить за тем, куда движется фондовый рынок в Украине, и "мешать тем, кто хочет использовать его в собственных интересах".

Отметим, что в начале апреля Данилюк заявлял агентству "Интерфакс-Украина", что конкурс по отбору нового главы правления Нацдепозитария, объявленный в конце марта, будет продолжен, но решение НКЦБФР о смене набсовета создает риски для его проведения и снижает доверие к корпоративному управлению в госкомпаниях.

"Конкурс будет продолжен. Если мы его отменим, то он уже будет осуществляться уже новым наблюдательным советом. Есть риск, что к новому конкурсу доверие будет ниже и будет обеспечен выигрыш людей, имеющих протекцию в высоких кабинетах", — сказал тогда Данилюк.

Глава НКЦБФР Руслан Магомедов до этого сообщил о решении нового состава регулятора обновить набсовет НДУ, а также о наличии вопросов к конкурсу по отбору нового главы правления и закупкам оборудования для центров обработки данных.

Пятилетние полномочия действующего главы правления Нацдепозитария Миндаугаса Бакаса завершаются 1 июня, и до этого времени конкурс должен быть завершен. Но, как отмечал Данилюк, в случае нового конкурса его результаты были бы получены явно позже 1 июня, что нежелательно.

Напомним, сам экс-министр финансов был избран главой набсовета Нацдепозитария 24 сентября 2020 года.