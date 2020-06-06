Политика и экономика 1 час назад

Глава наблюдательного совета Нацдепозитария решил покинуть свой пост

Обязанности председателя наблюдательного совета Нацдепозитария будет временно исполнять Николай Селехман

Игорь Митюков. Фото: The Page Игорь Митюков. Фото: The Page
Игорь Митюков. Фото: The Page

3 июня 2020 по собственному желанию досрочно прекращены полномочия председателя наблюдательного совета Игоря Митюкова.

Как сообщает пресс-служба НДУ, полномочия председателя набсовета прекращены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 57 закона "Об акционерных обществах".

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Согласно пункту 8.22 разделу 8 устава НДУ, в случае отсутствия председателя набсовета его функции выполняет заместитель, который назначается наблюдательным советом из числа его членов.

Таким образом, обязанности председателя наблюдательного совета Нацдепозитария будет временно исполнять Николай Селехман.

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Митюков занимал должность председателя наблюдательного совета с ноября 2018 года. с 2008-го по 2014 год он работал управляющим директором инвестиционного банка Morgan Stanley и возглавлял его офис в Украине. 

Ранее сообщалось, что Нацдепозитарий ввел новый сервис внешней поддержки клиентов — HelpDesk, который обеспечивает быструю фиксацию обращений и оперативное предоставление ответа специалистами НДУ.

Напомним, 18 мая 2020 года вступил в силу новый Регламент осуществления депозитарной деятельности Национального депозитария Украины.

В августе прошлого года впервые за время существования фондового рынка Украины его профессиональные участники получили возможность разрабатывать и интегрировать с депозитарием Нацбанка собственные автоматизированные системы для осуществления онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа.

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