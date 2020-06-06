Глава наблюдательного совета Нацдепозитария решил покинуть свой пост

3 июня 2020 по собственному желанию досрочно прекращены полномочия председателя наблюдательного совета Игоря Митюкова.
Как сообщает пресс-служба НДУ, полномочия председателя набсовета прекращены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 57 закона "Об акционерных обществах".
Согласно пункту 8.22 разделу 8 устава НДУ, в случае отсутствия председателя набсовета его функции выполняет заместитель, который назначается наблюдательным советом из числа его членов.
Таким образом, обязанности председателя наблюдательного совета Нацдепозитария будет временно исполнять Николай Селехман.
Митюков занимал должность председателя наблюдательного совета с ноября 2018 года. с 2008-го по 2014 год он работал управляющим директором инвестиционного банка Morgan Stanley и возглавлял его офис в Украине.
Ранее сообщалось, что Нацдепозитарий ввел новый сервис внешней поддержки клиентов — HelpDesk, который обеспечивает быструю фиксацию обращений и оперативное предоставление ответа специалистами НДУ.
Напомним, 18 мая 2020 года вступил в силу новый Регламент осуществления депозитарной деятельности Национального депозитария Украины.
В августе прошлого года впервые за время существования фондового рынка Украины его профессиональные участники получили возможность разрабатывать и интегрировать с депозитарием Нацбанка собственные автоматизированные системы для осуществления онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа.