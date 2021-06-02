Данилов анонсировал создание в Украине кибервойск

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал, что вскоре в Украине будет создан новый род войск — кибервойска.

Об этом он сказал в разговоре с главным советником президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дарюсом Кулешюсом в ходе визита в эту страну накануне, сообщает аппарат СНБО.

"Вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие, и обмен опытом в этом вопросе крайне важен", — сказал Данилов, добавив, что актуальной в этом направлении является активизация сотрудничества в рамках киберцентра в Каунасе.

В свою очередь Кулешюс поддержал предложение об усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности между двумя странами, а также заверил в неизменности поддержки Украины на пути к интеграции в НАТО и ЕС.

Кроме того, секретарь СНБО Украины встретился с министром национальной обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом, подчеркнув и на этой встрече важность усиления практического сотрудничества в области кибербезопасности.

В этом контексте Данилов отметил, что Украина будет "максимально поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов", учитывая уровень проникновения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности государства и смещение противостояния с конвенционного в кибернетическое поле, сообщили в СНБО.

Отметим также, что накануне президент Владимир Зеленский распорядился создать Президентский университет, который, в частности, будет обучать информационной и кибербезопасности.