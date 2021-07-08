В СНБО хотят создать реестр запрещенных сайтов — член правления ИнАУ

В Совете национальной безопасности и обороны Украины приняли окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов.

Об этом заявил член рабочей группы по вопросам технической реализации реестра Максим Тульев в Facebook.

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"Сегодня на СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов — того самого "Укркомнадзора", которым мы друг друга пугали в шутку и который еще год назад казался просто абсолютно невозможным в Украине", — написал он в соцсети.

По его словам, уже создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра.

"Я в ней (в рабочей группе). Попробую как-то остановить это безумие, но шансов откровенно мало", — добавил он.

Как уточнил Тульев в комментарии Delo.ua, речь идет о создании технической части — создании реестра с названиями сайтов, которые операторы должны будут блокировать.

"Состоялось заседание рабочей группы, в которую вошли представители государства и отрасли связи. Группа займется разработкой технических нюансов, как будет реализован реестр. Принципиальное решение о его создании уже принято, сейчас будет обсуждаться, как это будет реализовано", — заявил он.

В то же время, по информации одного из крупных операторов, СНБО готовит список из 400 сайтов.

"Мы попросили их сделать реестр, которые мы сможем тянуть в наши системы", — рассказал собеседник dev.ua.

Это, по его словам, избавит операторов от ручной выборки запрещенных сайтов.

В то же время источник в телеком-регуляторе сообщил изданию, что на итоговом заседании была создана рабочая группа по разработке технических требований по блокированию доступа к сайтам.

"Вопрос реестра обсуждался, но закончился на "подумать": нужен ли он, и если да, то в каком виде — публичный или закрытый", — уточнил собеседник.

На данный момент, как известно, блокировка какого-либо сайта в Украине возможна только по решению суда или в рамках антироссийских санкций СНБО.