СНБО создал Центр противодействия дезинформации, он заработает 16 марта

Совет национальной безопасности и обороны решил создать Центр противодействия дезинформации, он начнет свою работу уже в следующий вторник, 16 марта. Об этом сообщил на брифинге после заседания СНБО его секретарь Алексей Данилов.

"Решением СНБО такой центр сегодня был создан. Он начинает работать со следующего вторника. Непосредственно центр будет располагаться в ситуационном центре аппарата Совета национальной безопасности и обороны, который находится на улице Банковой", — отметил Данилов.

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Он отметил, что в аппарате СНБО уже в течение года ведется подобная работа, и сейчас "будет максимальная активизация".

"В ежедневном режиме 24/7/365 этот центр будет работать. В центр будут привлечены сотрудники всего нашего разведсообщества, в центр будут привлечены соответствующие министерства и ведомства. И мы сможем предоставить соответствующий отпор той дезинформации, которая в последнее время, уже на протяжении определенного периода времени имеется на территории нашей страны со стороны Российской Федерации", — заявил секретарь СНБО.

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Он также заявил, что необходимость создания центра связана с активизацией, по его словам, информационной войны со стороны России.

"Центр сегодня крайне необходим, потому что информационная война, которая ведется против Украины определенное время, в последнее время перешла в активную фазу. Мы это наблюдаем, потому что системы мониторинга, работающие в системе СОТА в аппарате СНБО утверждают, что на протяжении последних двух-трех месяцев поменялась, скажем так, тенденция захода информации непосредственно из РФ и она на сегодняшний день набирает обороты", — сформулировал Данилов.

Секретарь совета пообещал, что центр не будет закрытым институтом, и будет обязательно совместно с Офисом президента "информировать обо всех событиях, которые будут происходить, и часть этих вещей будет публичной".

"Мы будем использовать все методы законодательства с этой информационным нашествием. Это информационная война. Она так и называется. И спецоперации проходят ежедневно со стороны РФ. Эти вещи очень и очень опасны для нашей страны", — подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что центр будет построен по тому же принципу, что и Национальный координационный центр по кибербезопасности. По словам Данилова, руководитель центра будет назначен указом президента, и "сейчас там будут работать сотрудники аппарата СНБО".

Напомним, ранее 11 марта глава ОП Андрей Ермак заявил, что центр противодействия дезинформации может заработать уже на следующей неделе. До этого президент Владимир Зеленский заявлял, что центр начнет свою работу "в ближайшее время" и в будущем станет международным хабом противодействия пропаганде. Прежде министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко также сообщал, что центр должен будет заработать уже в марте.