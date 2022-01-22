В Минцифры назвали фейком слив личных данных украинцев из "Дії" и анонсировали запуск услуги "єЗахист"

В Министерстве цифровой трансформации Украины отреагировали на информацию о продаже личных данных украинцев из приложения "Дія". Ведомство уверяет, что это все ложь, неправда, провокация и "продолжении гибридной войны". Также Минцыфры в ближайшее время запустит услугу "єЗахист" в приложении "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Основная цель врага — взорвать доверие к власти фейками об уязвимости критической информационной инфраструктуры и "сливе" данных украинцев", - говорится в сообщении.

В министерстве говорят, что в интернете постоянно появляются объявления о продаже данных, якобы полученных во время кибератаки 14 января.

"Такие объявления преследуют цель не только запугать общество. А еще дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора", - считают в ведомстве.

Минцифры уверяет, что все под контролем и никакой утечки данных нет.

"Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, слитых до 2019 года", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что ведомство делает все для того, чтобы пользователи сервисов Минцифры были в безопасности.

"Мы приняли решение запустить в ближайшее время услугу "єЗахист" в приложении "Дія", где каждый украинец сможет узнать базовые правила кибербезопасности, в каких реестрах есть информация про них. Следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет приходить уведомление, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре", - подчеркнул Федоров.

Отметим, в сети появилась информация о том, что неизвестный злоумышленних выставил в сети персональные данные миллионов украинцев, которые, по его словам, были получены из государственного сервиса "Дія". Объявление было опубликовано на хакерском форуме RaidForums.

Автор утверждает, что база данных содержит персональную информацию 2,6 миллионов человек. Пользователь форума готов продать всю имеющуюся у него базу данных за $15 тысяч.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января хакеры атаковали ряд сайтов украинских министерств. В результате перестали работать веб-страницы Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина, а также портал "Дія".

Министерство цифровой трансформации официально заявило, что "все доказательства указывают на то, что за крупнейшей за 4 года кибератакой на сайты украинских госструктур стоит Россия".