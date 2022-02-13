США помогут украине отражать кибератаки из РФ

Соединенные Штаты Америки будут вести подготовку к потенциальному увеличению числа кибератак на американские компании и украинские госструктуры со стороны российских хакеров.

Об этом говорилось в ходе встрече представителей Белого дома, спецслужб, разведки, Министерства внутренней безопасности и других ведомств, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

По информации агентства, руководство США обсуждало шаги, которые власти должны предпринимать в случае инцидентов с кибератаками, если они коснутся государственных или частных организаций в критически важных секторах экономики.

Во время встречи официальные лица США призвали все компании быть в состоянии повышенной готовности из-за угрозы хакерских атак из РФ.

В США считают, что в настоящее время существует реальная угроза украинской инфраструктуре, но не американской.

В связи с этим, Вашингтон может оказать Киеву помощь в сфере кибербезопасности, особенно с учетом того, что в январе наша страна подверглась серии кибератак.

"Хотя в настоящее время нет каких-либо конкретных реальных угроз для США, мы помним о том, что Россия может пойти на эскалацию своих дестабилизирующих действий таким образом, что это может повлиять на другие страны за пределами Украины", – заявил высокопоставленный чиновник.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января хакеры атаковали ряд сайтов украинских министерств. В результате перестали работать веб-страницы Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина.

В Минцифры официально заявило, что "все доказательства указывают на то, что за крупнейшей за 4 года кибератакой на сайты украинских госструктур стоит Россия".

В США также отреагировали на хакерскую атаку, заявив, что дадут "надлежащий ответ" России, если получат доказательства того, что именно эта страна стоит за попыткой взлома госсайтов.