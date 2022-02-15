В работе "Приват24" произошел сбой

Приватбанк подвергается массированной ДДОС-атаке на протяжении уже нескольких часов. Не работает приложение “Приват24”. Также есть проблемы с платежами.

Об этом сообщают СМИ. А Центр информационной безопасности при СНБО подтвердил информацию о масштабной DDoS-атаке на приложения Приватбанка и Ощадбанка.

При попытке зайти в "Приват24" через мобильное приложение появляется надпись "Произошла ошибка. Повторите попытку позже".

Также не удается загрузить карты.

Проблемы усиливаются потоком клиентов, которые пытаются снять деньги в банкоматах и отделениях из-за информационной истерии вокруг военного вторжения РФ.

"Действительно возникли временные сложности в работе "Приват24", есть проблемы в авторизации клиентов. Над ними уже работают наши специалисты. Мы надеемся, что они оперативно восстановят работу сервисов. Сейчас выясняем причины сбоев и отдельно о них сообщим, когда все проясним", — сказал пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

"ПриватБанк выдержал DDoS-атаку в течение нескольких часов. В течение одного часа при атаке некоторые сервисы не работали. Это создавало интенсивный трафик и некоторые дополнительные усложнения с доступом к услугам. Сейчас мы устраняем последствия DDoS-атаки и восстанавливаем стабильную работу систем", — сообщили в пресс-службе Приватбанка.

В Ощадбанке также произошли сбои в работе. При попытке зайти в приложение выдает ошибку. Не работают банкоматы, терминалы самообслуживания и платежные терминалы. В банке выясняют причины сбоев.

Отметим, клиенты Приватбанка сегодня начали получать SMS, в которых говорится, что якобы банкоматы госбанка перестанут работать. В финучреждении опровергли эту информацию.