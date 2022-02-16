Украинские правительственные порталы атаковали как из-за границы, так и из Украины

Вечером 15 февраля на систему доменных имен (DNS) домена gov.ua, на котором содержится 4 700 доменных имен украинских госорганов, была совершена DDOS-атака. Об этом сообщает компания Hostmaster Ltd, которая предоставляет услуги по администрированию и техническому сопровождению домена.

Хакеры атаковали домен больше пяти часов, с 20:00 15 февраля. Сила атаки превышала 150 Gbps (гигабит в секунду).

Отмечается, что gov.ua атаковали как из Украины, так и из других стран, во всяком случае, фиксировали разные IP-адреса.

"Специалисты реестра домена .ua компании Hostmaster ввели в работу резервные серверы, что позволило поддержать работоспособность доменной системы. При атаке фиксировалась также повышенная нагрузка на DNS-серверах, обеспечивающих работу доменов com.ua и org.ua", — добавили в компании.

В Hostmaster сообщают, что в настоящее время система доменных имен работает стабильно. Однако при попытке открыть сайт домена gov.ua сервер выдает ошибку.

15 февраля также были совершены DDOS-атаки на некоторые государственные ресурсы, размещенные в домене gov.ua. В частности, пострадали сайты Министерства обороны, Вооруженных сил Украины.

Кроме того, DDОS-атаке подверглись несколько банков и приложение портала госуслуг "Дія".

Хакеры атаковали "Дію" с территории России, Китая, Чехии и Узбекистана, но команда портала отразила все киберугрозы.

DDОS-атаке также подверглись государственные ПриватБанк и Ощадбанк. Пресс-служба ПриватБанка сообщила ближе к полуночи, что банк возобновил стабильную работу "Приват24", доступ к которому был временно ограничен вследствие массированной атаки DDos на сервисы банка.