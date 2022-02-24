Новий ландшафт кіберзагроз: як змінилася тактика хакерів в Україні і світі

Вчора через чергову DDoS-атаку знову перестали працювати кілька сайтів держорганів. Не минуло й 2 тижнів з моменту масштабної кібератаки не лише на українські держструктури, а й банки – швидкість кіберштурмів в Україні та світі постійно зростає, і методи боротьби з ними треба суттєво змінювати.

Одного з грудневих вечорів 2015 року жителі Івано-Франківської та Київської областей навіть не зрозуміли, що стали жертвами масштабної хакерської атаки на обленерго. Про це дізналися вже з новин і соцмереж. Напад вдалося відбити, вимкнення електроенергії тривало недовго. Однак ці та подібні атаки, починаючи з 2015-го, стали чітким підтвердженням тези: об’єкти критичної інфраструктури, державних органів і цифрових сервісів потребують посиленого захисту. DDOS-атаки на сайти Ощадбанку, ПриватБанку, Міноборони, ЗСУ та інших структур 15 лютого й місяцем раніше стали цьому яскравою ілюстрацією.

Водночас з ростом кількості кіберштурмів змінюються і підходи зловмисників до атак. Не злам напряму, а пошук вразливих точок; не фішинг — а атаки на комп’ютери та системи окремих людей; не спам — а удар по всьому ланцюжку поставок. Про ці та інші виклики, які має враховувати як бізнес, так і держава, далі в матеріалі.

Що потрібно знати про проникнення через USB-накопичувачі

З ростом хмарних сервісів і цифровізацією низки виробничих процесів зростає інший, протилежний за своєю дією, сегмент хакерських атак — через USB-пристрої (від флешок, карт пам’яті до різноманітних зарядок, передавачів, цифрових ідентифікаторів тощо). Кількість зламів через заражене USB програмне забезпечення є одним з найбільш швидкорослих, але водночас і найбільш невиявлених векторів загроз, з якими сьогодні стикаються технологічні та комунальні підприємства. Про це свідчать дані звіту американської компанії Honeywell, яка понад 100 років автоматизує та захищає системи управління підприємствами по всьому світу.

Експерти з кібербезпеки проаналізували отриману інформацію про загрози та атаки з сотень промислових об’єктів по всьому світу протягом 12 місяців (з червня 2020 року по червень 2021-го). Дослідження продемонструвало: зловмисники за останній рік усе активніше атакують промислові системи управління (ICS), зокрема 37% кібернападів здійснюються через шкідливе програмне забезпечення, написане спеціально для використання USB-пристроями. Тоді як ще 2020-го ця цифра становила 19%.

Мало того, 79% усіх кіберзагроз, які надходять від знімних носіїв, можуть критично вплинути на управління операційними технологіями (OT) підприємств. Тобто лише п’ята частина троянів чи вірусів-вимагачів не призведе до серйозних збоїв чи зупинення роботи, решта може паралізувати підприємство, а відтак завдати збитків чи шкоди кінцевим споживачам. Тож у наступні роки як приватному сектору, так і комунальним підприємствам варто пропрацювати механізми, які б убезпечували використання USB-пристроїв.

Чому атаки через системи віддаленого доступу — останній тренд

З 2020 року приватні та державні структури почали активно переходити на цифрове управління. Якщо раніше, наприклад, подачею води, електроенергії чи газу керували за допомогою фізичних важелів, які можна було перемикати буквально в "ручному режимі", то сьогодні це здійснюється в цифровому форматі. Тобто якщо, скажімо, генерувальна станція була ніби окремою структурою підприємства й потребувала окремого персоналу, щоб керувати нею, то сьогодні з цим може справитися одна людина. Оператор може керувати навіть кількома такими станціями та в разі проблеми дистанційно перезавантажити та оглянути обладнання.

З одного боку, це зменшує кількість персоналу, який обслуговує подібні системи. Але з іншого — збільшує простір можливостей для хакерів. Адже, отримавши доступ до одного комп’ютера, можна завдати шкоди цілій системі.

Як це сталося в лютому 2021 року в містечку Олдсмарі в штаті Флорида. Тоді хакер через TeamViewer під'єднався до комп’ютера одного з працівників водоочисної станції й збільшив рівень лугу (гідроксиду натрію) у воді до небезпечних розмірів. Настільки, що якби атака вдалася, воду не те що не можна було б пити — до неї торкатися було б небезпечно. Атака яскраво проілюструвала, наскільки вразливими можуть бути системи підприємств критичної інфраструктури. А також підняла тему незахищеності віддаленого доступу, до якого через пандемію вдаються компанії та співробітники.

Як зламують пристрої IoT, хмарні сервіси і додатки

2012 року виробник комп’ютерних мережевих продуктів зі США TRENDnet потрапив у репутаційний скандал. Дані з радіонянь, камер спостереження в офісах і приватних будинках виявилися незахищеними, й будь-хто міг шпигувати за користувачами. З ростом кількості "розумної техніки" збільшується й кількість ризиків. Роутери, холодильники, камери стеження — усе, що має вихід в інтернет на підприємстві, розширює можливості для атаки. Хакери створюють власні програми або ж користуються пошуковиками на кшталт Shodan, що аналізують слабо захищені сервери, підключені до мережі й атакують вразливі точки.

Наприклад, для одного казино із США, назву якого не розкривають, такою точкою став smart-термометр, розміщений в холі закладу, що контролював температуру води. Хакери отримали до нього доступ, потім закріпилися в мережі, а звідти зайшли в базу даних, яку "транспортували" знову-таки через “хмару”.

Чому швидкість атак збільшується та як захиститися

DDoS-атака на ПриватБанк, Ощадбанк та сайти держструктур 15 лютого 2022 року почалася з розсилання смс клієнтам з підозрілого номера про те, що сервіси не працюватимуть. Далі сталася безпосередньо атака, коли сервіси банків та держустанов DDoSили й у результаті їх довелося навіть вимкнути з мережі. Насправді атака була не аж настільки потужною, просто її не змогли втримати державні сервери. Чому так сталося, причина для іншого матеріалу, але наразі хочу звернути увагу на швидкість.

Сьогодні швидкість кіберштурмів постійно зростає. Відповідно, має зростати й швидкість реагування: перенесення на інший сервер, розділення трафіку, приховування ІР-адреси, відбиття атак у хмарних сервісах. Усе це має виконуватися в лічені хвилини. Інакше простої сайтів та сервісів можуть вилитися в репутаційні та фінансові кризові моменти. Тож сьогодні це серйозний виклик, який мають державні служби та бізнес.

Але в усьому цьому є і позитивний бік. З’явився інший тренд — об'єднаність та співпраця, спільне напрацювання нових рішень і технологій. Причому як між компаніями, так і між цілими країнами. Безпекові виклики були, є і завжди будуть. Головне завдання зараз — навчитися оперативно реагувати на них, вміти передбачати потенційні загрози, оцінювати ризики та обмінюватися досвідом.