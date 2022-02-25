Власників веб-камер у Києві та Україні просять припинити трансляції, — заступник голови КМДА

Власників веб-камер у Києві та Україні в цілому просять припинити онлайн-трансляції і перестати публікувати відео у вільний доступ. Про це в своєму телеграм-каналі написав заступник голови КМДА з питань цифровізації Петро Оленич.

“Звернення до власників веб-камер в Києві і не тільки. Негайно перестаньте публікувати відео у вільний доступ та припиніть онлайн-трансляції!” — наголосив Оленич.

За його словами, це можуть використати окупаційні війська Російської Федерації, які вторглися до України.

“Не допомагайте ворогу отримувати інформацію про наших військових”, — каже Оленич.

Раніше Служба безпеки України заявила про те, що окупанти продовжують кібератаки на громадян. Зокрема, мережею шириться інформація про те, що начебто треба пройти перевірку, але посилання, схоже на офіційну адресу відомства, веде на фішингову сторінку. В результаті супротивник може отримати доступ до всієї інформації на вашому пристрої.

Про розсилання підозрілих файлів попередили і у Держспецзв’язку.

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін об’явив про початок “військової спецоперації”, яка означає фактично вторгнення російських військ в Україну. По містам стріляють ракети. Люди вимушені ночувати на станціях метро. Українські війська стримують атаки російських сил. Є жертви серед цивільного населення і військових. Україна сподівається на допомогу світової спільноти, щоб захистити своє населення від загарбників.