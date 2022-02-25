Владельцев веб-камер в Киеве и Украине просят прекратить трансляции, - замглавы КГГА

Владельцев веб-камер в Киеве и Украине просят прекратить онлайн-трансляции и перестать публиковать видео в свободный доступ. Об этом в своем телеграмм-канале написал заместитель председателя КГГА по цифровизации Петр Оленич.

“Обращение к владельцам веб-камер в Киеве и не только. Немедленно перестаньте публиковать видео в свободный доступ и прекратите онлайн-трансляции!», - отметил Оленич.

По его словам, это могут использовать вторгшиеся в Украину оккупационные войска Российской Федерации.

"Не помогайте врагу получать информацию о наших военных", - говорит Оленич.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о том, что кафиры продолжают кибератаки на граждан. В частности, сетью распространяется информация о том, что вроде бы нужно пройти проверку, но ссылка, похожая на официальный адрес ведомства, ведет на фишинговую страницу. В результате противник может получить доступ ко всей информации на вашем устройстве.

О рассылке подозрительных файлов предупредили и в Госспецсвязи.

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации", означающей фактически вторжение российских войск в Украину. По городам стреляют ракеты. Люди вынуждены ночевать на станциях метро. Украинские войска сдерживают атаки российских сил. Есть жертвы среди гражданского населения и военных. Украина надеется на помощь мирового сообщества, чтобы оградить свое население от захватчиков.