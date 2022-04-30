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"Укрзалізниця" через збій призупинила продаж квитків та онлайн-підтримку
"Укрзалізниця" несподівано повідомила про зупинення продажу електронних квитків через деякий збій, проте обіцяє незабаром відновлення роботи онлайн-сервісів. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії у Telegram.
"Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди Укрзалізниці, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії. Скоро все відновимо, перепрошуємо за незручності", - сказано в ньому.
Зазначимо також, що сайт "Укрзалізниці" наразі також недоступний.
Нагадаємо, що тижнем раніше УЗ вже повідомляла, що через масову атаку на провайдерів зв'язку онлайн-сервіси з продажу квитків і її телефонія виявилися тимчасово недоступними.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо також, що 28 березня було здійснено потужну кібератаку на IT-інфраструктуру "Укртелекому". Тоді компанія тимчасово обмежила надання послуг для більшості приватних користувачів та бізнес-клієнтів.
При цьому 24 березня Верховна Рада запровадила покарання до 15 років позбавлення волі за здійснення під час воєнного стану кібератак, які спричинили масштабні наслідки.