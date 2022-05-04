"Укрзализныця" возобновляет курсирование Интерсити+ между Киевом и Днепром

С 6 мая Интерсити+ снова будет курсировать между Киевом и Днепром.

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Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

""Укрзализныця" возобновляет регулярное курсирование скоростного поезда Интерсити+ сообщением Киев — Днепр", - говорится в сообщении.

С 6 мая поезд №732/731 будет отправляться из Киева ежедневно в 6:02. Будет прибывать в Днепр в 13:30.

Обратно из Днепра поезд будет отправляться в 13:50, а в Киев будет прибывать в 21:11 до наступления комендантского часа.

Билеты на поезд уже есть в продаже.

Также "Укрзализныця" с 1 мая назначила новый поезд сообщением Киев - Хелм (Польша).

Напомним, что с 20 апреля заработал (вдобавок к поезду №715) ежедневный поезд №705 класса "Интерсити+" из Киева в Пшемысль (Перемышль).