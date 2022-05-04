"Укрзалізниця" відновлює курсування "Інтерсіті+" між Києвом та Дніпром

З 6 травня “Інтерсіті+” знову курсуватиме між Києвом та Дніпром.

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Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Укрзалізниця" відновлює регулярне курсування швидкісного поїзда "Інтерсіті+" сполученням Київ — Дніпро", - йдеться у повідомленні.

З 6 травня поїзд №732/731 відправлятиметься з Києва щодня о 6:02. Прибуватиме до Дніпра о 13:30.

Назад з Дніпра поїзд вирушатиме о 13:50, а до Києва прибуватиме о 21:11 до комендантської години.

Квитки на потяг вже є у продажу.

Також "Укрзалізниця" з 1 травня призначила новий поїзд сполученням Київ - Хелм (Польща).

Нагадаємо, що з 20 квітня заробив (на додаток до поїзда №715) щоденний поїзд №705 класу "Інтерсіті+" з Києва до Пшемисля (Перемишль).