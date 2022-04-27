"Укрзализныця" с мая запускает новый поезд из Киева в Польшу

"Укрзализныця" с 1 мая назначила новый поезд в сообщением Киев - Хелм (Польша). Как говорится в сообщении госкомпании, поезд №23/24 будет отправляться из украинской столицы в 22:49 и прибывать в Хелм в 11:30. В обратном направлении он будет отправляться со 2 мая в 16:05 и прибывать в Киев в 7:29.

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При этом Хелм удобно использовать для пересадки на поезд в Варшаву, который отправляется в 13:11 и прибывает в столицу Польши в 16:11. В обратном направлении поезд из Варшавы уходит в 12:28, прибывая в Хелм в 15:31, что дает пассажирам полчаса на пересадку на поезд до Киева.

Напомним также, что с 20 апреля заработал (вдобавок к поезду №715) ежедневный поезд №705 класса "Интерсити+" из Киева в Пшемысль (Перемышль). Он уходит из столицы Украины в 17:00, прибывая в польский приграничный город в 5:00.

При этом из Перемышля можно уехать поездом до Кракова (отправляется в 5:50), Берлина (в 7:07) и Праги (7:22). Обратно же в Киев поезд оттуда отправляется в 8:00, возвращаясь в украинскую столицу в 20:43.

Отметим, что в Польше билеты второго класса на поезда TLK и IC бесплатны для украинцев, въехавших из Украины после 24 февраля, если это женщины, дети, мужчины от 60 лет или более молодые мужчины с инвалидностью.