"Укрзалізниця" з травня запускає новий поїзд із Києва до Польщі

"Укрзалізниця" з 1 травня призначила новий поїзд сполученням Київ - Хелм (Польща). Як йдеться у повідомленні держкомпанії, поїзд №23/24 відправлятиметься з української столиці о 22:49 та прибуватиме до Хелма об 11:30. У зворотному напрямку він вирушатиме з 2 травня о 16:05 і прибуватиме до Києва о 7:29.

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При цьому Хелм зручно використовувати для пересадки на поїзд до Варшави, який відправляється о 13:11 та прибуває до столиці Польщі о 16:11. У зворотному напрямку поїзд із Варшави йде о 12:28, прибуваючи до Хелма о 15:31, що дає пасажирам півгодини на пересадку на поїзд до Києва.

Нагадаємо також, що з 20 квітня запрацював (на додаток до поїзда №715) щоденний поїзд №705 класу "Інтерсіті+" з Києва до Пшемисля (Перемишль). Він йде зі столиці України о 17:00, прибуваючи до польського прикордонного міста о 5:00.

При цьому з Перемишля можна поїхати поїздом до Кракова (відправлення о 5:50), Берліна (о 7:07) та Праги (7:22). Назад до Києва поїзд звідти вирушає о 8:00, повертаючись до української столиці о 20:43.

Зазначимо, що у Польщі квитки другого класу на потяги TLK та IC безкоштовні для українців, які в'їхали з України після 24 лютого, якщо це жінки, діти, чоловіки віком від 60 років або молодші чоловіки з інвалідністю.