Австрійські залізниці оперативно повернули безпересадковий вагон Чоп - Відень

Австрійські федеральні залізниці оперативно відновили курсування безпересадкового вагону №430 Чоп - Відень. Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

"Завдяки операційним змінам у розподілі рухомого складу Австрійських залізниць безпересадковий вагон відсьогодні відновить курсування на маршруті Відень — Чоп (відправлення з Відня о 16:42, прибуття у Чоп о 2:28), а відзавтра — на зворотному маршруті Чоп — Відень. Розклад руху без змін: відправлення з Чопа о 3:28, прибуття до Відня об 11:21", - сказано в ньому.

Нагадаємо, що про термінове скасування курсування зазначеного безпересадкового вагону повідомлялося лише напередодні. В УЗ казали, що це зроблено "для проведення технічого обслуговування рухомого складу".

Відновлення руху нібито планувалося з 4 липня на маршруті Відень — Чоп та з 5 липня у зворотному напрямку. Натомість курсування поїздів Чоп - Захонь та Захонь - Відень з тим самим розкладом наразі є незмінним.

Таким чином, фактичних змін для пасажирів, що придбали відповідні квитки, все рівно не передбачалося - йшлося лише про додаткову пересадку на цьому маршруті замість переміщення ним в одному й тому самому вагоні.

Нагадаємо, що безпересадковий вагон Чоп - Відень запустили з 24 квітня. Його розклад підлаштований під поїзд №749/750 Київ - Ужгород - Київ, що проходить через Чоп.