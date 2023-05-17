Поїзди між Україною і Угорщиною знову курсуватимуть за звичними графіками: який розклад

В Угорщині відновили рух залізницею між Дебреценом та Ньїредьхазою, яка була пошкоджена внаслідок аварії. Тому відтепер безпересадкові вагони Київ — Будапешт — Відень повертаються до звичних розкладів руху.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Відтак безпересадкові вагони Київ — Будапешт — Відень матимуть такий розклад руху:

відправлення з Києва о 13:16, Львів 19:59 — 20:25, Мукачево 00:19 — 00:24, Будапешт-Келеті 08:20 — 08:40, прибуття до Відня об 11:21;

у зворотному напрямку відправлення з Відня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 — 19:40, Мукачево 06:48 — 06:53, Львів 11:00 - 11:23, прибуття до Києва о 18:30.

Поїзд EC 140/149 "Хортобадь" Відень — Захонь з вагоном Відень — Чоп також повертається до звичного графіку руху зі збереженням усіх пересадок:

відправлення з Відня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 — 19:40, прибуття у Чоп о 02:28;

зворотно відправлення з Чопа о о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20 — 08:40, прибуття до Відня об 11:21.

Поїзди у сполученні Будапешт — Дебрецен — Мукачево прямують звичним розкладом та маршрутом без необхідності пересадки на автобусний шатл для обʼїзду пошкодженої ділянки.

Нагадаємо, пресслужба "Укрзалізниці" 8 травня повідомила, що в Угорщині на коліях сталася транспортна подія — потяг зійшов з рейок. У зв'язку з цим українські безпересадкові вагони Відень-Київ прямували з запізненням.