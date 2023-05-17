Поезда между Украиной и Венгрией снова будут курсировать по привычным графикам: какое расписание

В Венгрии возобновили движение по железной дороге между Дебреценом и Ньиредьхазой, которая была повреждена в результате аварии. Поэтому теперь беспересадочные вагоны Киев — Будапешт — Вена возвращаются к привычным графикам движения.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Следовательно, беспересадочные вагоны Киев — Будапешт — Вена будут иметь такой график движения:

отправление из Киева в 13:16, Львов 19:59 - 20:25, Мукачево 00:19 - 00:24, Будапешт-Келети 08:20 - 08:40, прибытие в Вену в 11:21;

в обратном направлении отправление из Вены в 16:42, Будапешт-Келети 19:19 - 19:40, Мукачево 06:48 - 06:53, Львов 11:00 - 11:23, прибытие в Киев в 18:30.

Поезд EC 140/149 "Хортобадь" Вена — Захонь с вагоном Вена — Чоп также возвращается к привычному графику движения с сохранением всех пересадок:

отправление из Вены в 16:42, Будапешт-Келети 19:19 - 19:40, прибытие в Чоп в 02:28;

обратное отправление из Чопа в 03:28, Будапешт-Келети 08:20 - 08:40, прибытие в Вену в 11:21.

Поезда из сообщением Будапешт — Дебрецен — Мукачево следуют привычным расписанием и маршрутом без необходимости пересадки на автобусный шаттл для объезда поврежденного участка.

Напомним, пресс-служба "Укрзализныци" 8 мая сообщила, что в Венгрии на путях произошло транспортное происшетвие — поезд сошел с рельсов. В связи с этим украинские беспересадочные вагоны Вена-Киев следовали с опозданием.