"Укрзализныця" возобновляет движение поездов через Хмельницкую область

"Укрзализныця" получила разрешение на возобновление движения по участку пути на Хмельнитчине, который был закрыт для пассажирских поездов после вражеских обстрелов 13 мая.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Все последующие рейсы поедут по своим традиционным маршрутам, в том числе через Винницу, Хмельницкий и Тернополь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для подстраховки рейсов, которые уже в пути по измененному маршруту, до конца суток дополнительные электропоезда для "резервных" пересадок продолжат курсировать по расписанию.

Напомним, во время воздушной тревоги 13 мая оккупационные войска Российской Федерации нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в одной из громад вблизи Хмельницка. В результате атаки 21 человек пострадал.

Также из-за обстрелов был поврежден железнодорожный путь и ряд поездов курсировал с задержками и в объезд.