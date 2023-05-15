Россияне разгоняют фейки о радиации в Хмельницкой области: Центр противодействия дезинформации назвал цель вбросов

Российские Telegram-каналы разгоняют фейки о "резком повышении уровня радиации в Хмельницкой области" после обстрела объектов критической инфраструктуры в области, который произошел 13 мая.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В частности, по вражеским Telegram-каналам распространяется информация, что россияне "накрыли склад со снарядами с обедненным ураном", в результате чего якобы "наблюдается существенный скачок уровня радиации".

Кроме того, пропагандисты сообщают, что в Хмельницке и Тернополе якобы работают дозиметрические патрули, а "регион может превратиться в Чернобыль 2.0".

"Информация о повышении уровня радиации на Хмельнитчине не соответствует действительности, о чем сообщили в Хмельницкой ОВА после того, как 13 мая были проведены соответствующие замеры радиационного фона", - отметили в Центре противодействия дезинформации .

Там добавили, что целью дезинформационных "вбросов" является распространение паники среди населения.

Напомним, во время воздушной тревоги 13 мая оккупационные войска Российской Федерации нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в одной из громад вблизи Хмельницка. В результате атаки 21 человек пострадал.

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