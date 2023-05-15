Росіяни розганяють фейки про радіацію на Хмельниччині: Центр протидії дезінформації назвав мету вкидів

Російські Telegram-канали розганяють фейки про "різке підвищення рівня радіації на Хмельниччині" після обстрілу об’єктів критичної інфраструктури в області, який відбувся 13 травня.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, по ворожим Telegram-каналам шириться інформація, що росіяни "накрили склад зі снарядами зі збідненим ураном", внаслідок чого нібито "спостерігається суттєвий стрибок рівня радіації".

Крім того, пропагандисти повідомляють, що у Хмельницьку і Тернополі нібито працюють дозиметричні патрулі, а "регіон може перетворитися на Чорнобиль 2.0".

"Інформація про підвищення рівня радіації на Хмельниччині не відповідає дійсності, на чому наголосили у Хмельницькій ОВА після того, як 13 травня було проведено відповідні заміри радіаційного фону", - зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Там додали, що метою дезінформаційних "вкидів" є поширення паніки серед населення.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 13 травня окупаційні війська Російської Федерації завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в одній із громад поблизу Хмельницька. Внаслідок атаки 21 людина постраждала.

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