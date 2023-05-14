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Россияне крылатыми ракетами атаковали Тернопольскую область: есть пострадавшие и разрушения (ФОТО/ВИДЕО)

обстрел тернопольской области, атаки на тернопольскую область
Фото: Суспільне Тернополь

Во время воздушной тревоги ночью 14 мая в Тернопольской области прогремели взрывы. В 22:35 и 05:00 в регионе зафиксировали прилет крылатых ракет. Известно о двух пострадавших в результате ударов.

Об этом в Facebook сообщили глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Фото 2 — Россияне крылатыми ракетами атаковали Тернопольскую область: есть пострадавшие и разрушения (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: Telegram Ермака

"Ночью россияне атаковали Украину, пытались ударить ракетами по Тернополю. Это происходило как раз тогда, когда украинская группа TVORCHI из Тернополя выступала в финале Евровидения", - прокомментировал Ермак.

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обстрел тернопольской области, атаки на тернопольскую область
Фото: ГСЧС
обстрел тернопольской области, атаки на тернопольскую область
Фото: ГСЧС
обстрел тернопольской области, атаки на тернопольскую область
Фото: ГСЧС
обстрел тернопольской области, атаки на тернопольскую область
Фото: ГСЧС
Фото 7 — Россияне крылатыми ракетами атаковали Тернопольскую область: есть пострадавшие и разрушения (ФОТО/ВИДЕО)

На месте прилета специалисты зафиксировали разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов. В результате атаки также возник пожар — возгорание сразу ликвидировали.

Фото 8 — Россияне крылатыми ракетами атаковали Тернопольскую область: есть пострадавшие и разрушения (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: Telegram Ермака

Также обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и 9 грузовых автомобилей.

"Пострадавших от этого чрезвычайного происшествия нет. На месте происшествия работают специалисты. Прошу не подходить к поврежденным объектам до окончательных выводов специалистов", — добавил Труш.

Он также призвал местных, увидевших обломки сбитой ракеты, не подходить близко и не касаться, а звонить по телефону 101.

Напомним, оккупанты также атаковали запад Украины накануне, 13 мая. Тогда целью врага стала Хмельницкая область. В результате атаки 21 человек пострадал.

Автор:
Вита Молодан