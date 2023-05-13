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Армия РФ атаковала критическую инфраструктуру Хмельницкой области
Во время воздушной тревоги 13 мая оккупационные войска Российской Федерации нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в одной из громад вблизи Хмельницка.
Об этом сообщил городской голова Александр Симчишин.
На объекте возник пожар. Все службы работают над ликвидацией последствий.
Он отметил, что в самом областном центре попаданий не зафиксировали. Однако в результате атаки на область взрывной волной в Хмельницком повреждены учебные и медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В случае повреждений жилья городской совет призывает обращаться по телефону 1580, а также в УМК "Центральная".
"Эвакуация, на данный момент, не проводится. Проблем с коммунальными услугами в городе нет. Держим строй! Слава Украине!", - добавил Симчишин.
В ОВА уточнили, что в результате атаки отдельные поезда сегодня будут следовать измененным графиком.
Заметим, что в последнее время массированные ракетные атаки россиян не нанесли повреждений энергетической инфраструктуре и не приводили к необходимости ограничения потребления. Дело в том, что энергетикам удалось наладить свою работу в соответствии с нынешними реалиями.
Напомним, в прошлый раз об атаке на Хмельницкую область сообщалось в феврале. Тогда в результате обстрела часть города осталась без электроснабжения.