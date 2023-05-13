Армия РФ атаковала критическую инфраструктуру Хмельницкой области

Во время воздушной тревоги 13 мая оккупационные войска Российской Федерации нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в одной из громад вблизи Хмельницка.

Об этом сообщил городской голова Александр Симчишин.

На объекте возник пожар. Все службы работают над ликвидацией последствий.

Он отметил, что в самом областном центре попаданий не зафиксировали. Однако в результате атаки на область взрывной волной в Хмельницком повреждены учебные и медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

В случае повреждений жилья городской совет призывает обращаться по телефону 1580 , а также в УМК "Центральная".

"Эвакуация, на данный момент, не проводится. Проблем с коммунальными услугами в городе нет. Держим строй! Слава Украине!", - добавил Симчишин.

В ОВА уточнили, что в результате атаки отдельные поезда сегодня будут следовать измененным графиком.

Заметим, что в последнее время массированные ракетные атаки россиян не нанесли повреждений энергетической инфраструктуре и не приводили к необходимости ограничения потребления. Дело в том, что энергетикам удалось наладить свою работу в соответствии с нынешними реалиями.

Напомним, в прошлый раз об атаке на Хмельницкую область сообщалось в феврале. Тогда в результате обстрела часть города осталась без электроснабжения.