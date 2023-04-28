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В "Укрэнерго" сообщили, повлияла ли ракетная атака РФ на состояние энергосистемы
Очередная ракетная атака россиян не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре и не привела к необходимости ограничения потребления.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
В то же время в компании подчеркнули, что остается сложной ситуация на востоке Украины, где из-за обстрелов был поврежден энергетический объект.
В целом, на 28 апреля производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Водополье спадает. Гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и на протяжении всех суток.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову, продолжается незначительный импорт из Словакии.
Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам.
Напомним, ночью 28 апреля российские оккупанты нанесли массированную ракетную атаку по Украине. В частности, пострадали жители Умани Черкасской области – там ракета попала в многоэтажку, в результате чего есть погибшие и раненые.
Также враг нанес удар по Днепру – там погибли два человека.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Украинские военные уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555. Кроме того, были ликвидированы два беспилотника оперативно-тактического уровня.