В "Укрэнерго" сообщили, повлияла ли ракетная атака РФ на состояние энергосистемы

Очередная ракетная атака россиян не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре и не привела к необходимости ограничения потребления.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В то же время в компании подчеркнули, что остается сложной ситуация на востоке Украины, где из-за обстрелов был поврежден энергетический объект.

В целом, на 28 апреля производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Водополье спадает. Гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и на протяжении всех суток.

Продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову, продолжается незначительный импорт из Словакии.

Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам.

Напомним, ночью 28 апреля российские оккупанты нанесли массированную ракетную атаку по Украине. В частности, пострадали жители Умани Черкасской области – там ракета попала в многоэтажку, в результате чего есть погибшие и раненые.

Также враг нанес удар по Днепру – там погибли два человека.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Украинские военные уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555. Кроме того, были ликвидированы два беспилотника оперативно-тактического уровня.