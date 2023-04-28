В "Укренерго" повідомили, чи вплинула ракетна атака РФ на стан енергосистеми

Чергова ракетна атака росіян не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі та не призвела до необхідності обмеження споживання.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Водночас у компанії наголосили, що залишається складною ситуація на сході України, де через обстріли зазнав пошкоджень енергетичний об’єкт.

Загалом, станом на 28 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Водопілля спадає. Гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби.

Триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, також продовжується незначний імпорт зі Словаччини.

Ремонтні бригади "Укренерго" працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

Нагадаємо, вночі 28 квітня російські окупанти завдали масованої ракетної атаки по Україні. Зокрема, постраждали жителі Умані Черкаської області – там ракета влучила в багатоповерхівку, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Також ворог завдав удару по Дніпру – там загинули дві людини.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Українські військові знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555. Крім того, було ліквідовано два безпілотники оперативно-тактичного рівня.