Влітку можливий дефіцит електроенергії – "Укренерго"

Цьогоріч через значні пошкодження електростанцій може виникнути дефіцит електроенергії влітку, вважає голова правління “Укренерго”.

Про це Володимир Кудрицький сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, через масштабні руйнування, які були взимку в результаті російських ракетних обстрілів, ремонтна кампанія весни - літа 2023 року буде однією з найскладніших. Крім того, декілька електростанцій знаходяться на окупованих територіях, й для підтримання енергобалансу треба активувати всі наявні потужності.

"Зазвичай в Україні протягом весни й літа спостерігається надлишок потужності, й Україна здатна експортувати електроенергію. Цьогоріч через значні пошкодження електростанцій може виникнути дефіцит і влітку. Він буде компенсуватися збільшенням потужності на теплових електростанціях, які будуть доступні нам, а також імпортом електроенергії", - сказав Кудрицький.

Нагадаємо, електростанції розпочали щорічну ремонтну кампанію, яка є обов’язковою для підготовки до зимового періоду. Вихід у ремонт кількох енергоблоків компенсується активною роботою гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії. За інформацією компанії, станом на 26 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Все ще триває водопілля. Гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби.