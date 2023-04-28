Летом возможен дефицит электроэнергии – "Укрэнерго"

В этом году из-за значительных повреждений электростанций может возникнуть дефицит электроэнергии летом, считает председатель правления "Укрэнерго".

Об этом Владимир Кудрицкий сказал в эфире телемарафона.

По его словам, из-за масштабных разрушений, которые были зимой в результате российских ракетных обстрелов, ремонтная кампания весны – лета 2023 года будет одной из самых сложных. Кроме того, несколько электростанций находятся на оккупированных территориях, и для поддержания энергобаланса нужно активировать все имеющиеся мощности.

"Обычно в Украине в течение весны и лета наблюдается избыток мощности, и Украина способна экспортировать электроэнергию. В этом году из-за значительных повреждений электростанций может возникнуть дефицит и летом. Он будет компенсироваться увеличением мощности на тепловых электростанциях, которые будут доступны нам, а также импортом электроэнергии", - сказал Кудрицкий.

Напомним, электростанции начали ежегодную ремонтную кампанию, которая является обязательной для подготовки к зимнему периоду. Выход в ремонт нескольких энергоблоков компенсируется активной работой гидроэлектростанций и возобновляемых источников энергии. По информации компании, на 26 апреля производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Все еще продолжается половодье. Гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и на протяжении всех суток.