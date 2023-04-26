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В "Укрэнерго" рассказали о начале ремонтов на электростанциях для подготовки к зиме
Электростанции начали ежегодную ремонтную кампанию, которая является обязательной для подготовки к зимнему периоду.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Выход в ремонт нескольких энергоблоков компенсируется активной работой гидроэлектростанций и возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.
По информации компании, на 26 апреля производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Все еще продолжается половодье. Гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и на протяжении всех суток.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам.
Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что Украина готовится к следующей зиме по трем направлениям, каждое из которых является критически важным для энергетики. Это наличие специалистов, которые могут проводить ремонты и запасов оборудования, усиление противовоздушной обороны и защиту энергетических объектов.