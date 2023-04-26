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Категория
Энергетика
Дата публикации

В "Укрэнерго" рассказали о начале ремонтов на электростанциях для подготовки к зиме

Рівненська АЕС. Фото: Рівненська облдержадміністрація
Ровенская АЭС. Фото: Ровенская облгосадминистрация

Электростанции начали ежегодную ремонтную кампанию, которая является обязательной для подготовки к зимнему периоду.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Выход в ремонт нескольких энергоблоков компенсируется активной работой гидроэлектростанций и возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.

По информации компании, на 26 апреля производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Все еще продолжается половодье. Гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и на протяжении всех суток.

Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что Украина готовится к следующей зиме по трем направлениям, каждое из которых является критически важным для энергетики. Это наличие специалистов, которые могут проводить ремонты и запасов оборудования, усиление противовоздушной обороны и защиту энергетических объектов.

Автор:
Нина Комащенко