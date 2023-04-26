ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Енергетика
Дата публікації

В "Укренерго" розповіли про початок ремонтів на електростанціях для підготовки до зими

Рівненська АЕС. Фото: Рівненська облдержадміністрація
Рівненська АЕС. Фото: Рівненська облдержадміністрація

Електростанції розпочали щорічну ремонтну кампанію, яка є обов’язковою для підготовки до зимового періоду. 

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Наразі вихід у ремонт кількох енергоблоків компенсується активною роботою гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії",- йдеться у повідомленні.

За інформацією компанії, станом на 26 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Все ще триває водопілля. Гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків  споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби.

Ремонтні бригади "Укренерго" працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що Україна готується до наступної зими по трьох напрямках, кожен із яких є критично важливим для енергетики. Це наявність спеціалістів, які можуть проводити ремонти, та запасів обладнання, посилення протиповітряної оборони та захист енергетичних об’єктів.

Автор:
Ніна Комащенко