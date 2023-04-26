В "Укренерго" розповіли про початок ремонтів на електростанціях для підготовки до зими

Електростанції розпочали щорічну ремонтну кампанію, яка є обов’язковою для підготовки до зимового періоду.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Наразі вихід у ремонт кількох енергоблоків компенсується активною роботою гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії",- йдеться у повідомленні.

За інформацією компанії, станом на 26 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Все ще триває водопілля. Гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби.

Ремонтні бригади "Укренерго" працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що Україна готується до наступної зими по трьох напрямках, кожен із яких є критично важливим для енергетики. Це наявність спеціалістів, які можуть проводити ремонти, та запасів обладнання, посилення протиповітряної оборони та захист енергетичних об’єктів.