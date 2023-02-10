Вражеский дрон повредил объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области

Российские захватчики ночью 10 февраля попали в объект критической инфраструктуры в Шепетовском районе Хмельницкой области.

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Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"Ночью враг в очередной раз атаковал нашу страну Шахидами. Около 04:00 утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района", - отметил Гамалий.

По его словам, в настоящее время пожар на объекте ликвидирован.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, ночью армия страны-агрессора РФ выпустила дроны и ракеты в Днепропетровскую область. Также российские оккупанты ночью 10 февраля нанесли ракетные удары по Запорожью и Харькову.