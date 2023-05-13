Враг совершил шестую атаку на Киев за две недели — ПВО ликвидировала все цели

В ночь на 13 мая российская армия в шестой раз атаковала столицу с воздуха. Враг совершил нападение, используя исключительно беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщила пресс-служба КМВА.

Ночью была объявлена воздушная тревога, длившаяся 2,5 часа. В это время в воздушном пространстве в направлении столицы были обнаружены предварительно иранские барражирующие боеприпасы Shahed.

ПВО ликвидировала все дроны, двигавшиеся курсом на Киев. В городе разрушения и пострадавшие не обнаружены.

"Данные оперативной сводки обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Берегите себя и близких. Неукоснительно соблюдайте правила безопасности при объявлении воздушной тревоги!", - добавил начальник КМВА Сергей Попко.

В то же время пресс-секретарь ГСЧС Виктория Рубан сообщила "Суспільному", что в Киевской области в результате сбития БПЛА поврежден один из жилых домов.

Напомним, 8 мая украинские защитники обнаружили и уничтожили над Киевской областью более 30 вражеских беспилотников. В результате падения обломков в столице были повреждены дома, дорожное покрытие, автомобили.

До этого, в ночь на 7 мая в воздушном пространстве столицы был сбит российский разведывательный БПЛА.

Также ночью 4 мая силами ПВО все вражеские БПЛА над Киевом были уничтожены. Зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, без ущерба для людей и серьезных повреждений.